Libro sulle donne a Bagnacavallo

Nuovo appuntamento oggi a Bagnacavallo con la rassegna ‘Il marzo delle donne’. Alle 18, nella saletta didattica delle Cappuccine in via Vittorio Veneto 1, verrà presentato ‘Senza madre. Storie di figli sottratti dallo Stato’ (Magi Edizioni – 2022), libro scritto a più mani, a cura di Nadia Somma. L’evento è promosso dall’associazione Demetra Donne in aiuto. Domani alle 15.30 sarà poi la volta della conferenza di Emanuela Penni su ‘Galla Placidia, una vita spesa tra dovere e preghiera’, sempre nella saletta didattica delle Cappuccine, a cura di Cif e Associazione I Girasoli.