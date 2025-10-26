Licenza ’congelata’. Il questore sospende il Matilda per cinque giorni

Polizia e carabinieri venerdì scorso hanno dato esecuzione al provvedimento adottato dal questore con cui è stata disposta la sospensione della licenza di un pubblico esercizio - il Matilda di Marina di Ravenna - con conseguente chiusura temporanea dell’attività per cinque giorni. Il locale era già chiuso per la pausa invernale.

Il provvedimento - si legge in una nota della Questura - è stato adottato in seguito a un’articolata attività istruttoria esperita dalla divisione di polizia amministrativa. Nello specifico, i motivi della chiusura risiedono nelle ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il locale, secondo quanto rilevato dalla polizia, è stato più volte teatro di episodi di rilevanza penale; in particolare, nei mesi precedenti un cliente è stato vittima di un furto con strappo. Pertanto, valutata la grave situazione venutasi a creare è stata decretata la sospensione del pubblico esercizio ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Quanto disposto, si inserisce nella più ampia attività di prevenzione svolta dalla polizia al fine di limitare episodi che possano mettere in pericolo la sicurezza della collettività.

In termini generali si può dire che il provvedimento cautelare in questione non è una sanzione penale: dunque per essere applicato, non richiede una preventiva condanna né tantomeno la dimostrazione della responsabilità penale del gestore. All’esito dell’istruttoria di polizia, è cioè sufficiente un quadro indiziario o fattuale che evidenzi una situazione di pericolosità.

Non è necessario un coinvolgimento diretto del gestore: ma basta che gli inquirenti arrivino a delineare per lui un ruolo, anche solo passivo, nella produzione del pericolo: come una condotta omissiva pur in presenza di episodi pericolosi. Il provvedimento può essere impugnato davanti al prefetto o al Tar.