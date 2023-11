Licenziamenti revocati alla coop sociale Alice

I licenziamenti nella coop sociale Alice di Voltana che ha in gestione il servizio di selezione e recupero dei rifiuti nell’impianto di Herambiente, sono stati revocati. E dunque la situazione dei 50 lavoratori, di cui 45 a tempo indeterminato si potrebbe trovare una soluzione. Lo annuncia Legacoop Romagna, spiegando che la procedura era stata attivata "a fronte della non chiarezza sul proseguimento della commessa, che sarebbe scaduta il 30 novembre". In prossimità della scadenza del contratto, fa notare la centrale cooperativa, "Herambiente aveva aperto due gare di appalto, andate entrambe deserte". Da tempo, la cooperativa sociale segnala alla committenza "le criticità economiche e sociali nell’impianto", con "le perdite di Alice ormai insostenibili" e con "condizioni di lavoro difficili, dettate dai quantitativi di materiali da trattare in aumento". Un fatto quest’ultimo, che "costringe gli operatori ad aumentare sia i ritmi di lavoro, sia la quantità di turni necessari per cercare di gestire i materiali in costante crescita, a fronte del fatto che le linee produttive fornite in dotazione dalla committenza non sempre risultano adeguate a tali carichi". Tant’è che la coop non ha partecipato ai due bandi di gara usciti. Mercoledì c’è stato un incontro tra le parti e si è "convenuto di mettere in campo tutte le iniziative che possano portare a una soluzione che renda gestibile per la cooperativa il servizio e che permetta alla società appaltante di continuare ad erogare l’opera di trattamento e valorizzazione rifiuti: nell’interesse di tutta la collettività, in quanto si tratta di un servizio di rilevanza pubblica", aggiunge Legacoop Romagna. Dopo le sollecitazioni dei sindacati, poi, "la coop Alice ha dato il nulla osta ad un incontro congiunto con le parti sindacali e la stazione appaltante, per meglio chiarire le problematiche". Legacoop Romagna assicura che continuerà a seguire "con attenzione" la vicenda.