Licenziamento confermato per l’ex vigile urbano

La corte d’appello di Bologna ieri ha confermato il licenziamento di Gian Carlo Valgimigli, il 53enne ex agente della polizia locale faentina allontanato dal Corpo in ragione di pregresse vicende penali. Il collegio, presieduto dal giudice Marcella Angelini, in particolare ha ritenuto infondati i sei motivi portati per chiedere l’annullamento del provvedimento preso il 16 giugno 2020 dall’Unione dei Comuni della Romagna faentina. E di conseguenza ha rigettato l’appello proposto dall’avvocato Giuseppe Mazzini confermando la sentenza pronunciata nel settembre scorso dal giudice Dario Bernardi della sezione Lavoro del tribunale di Ravenna. L’ex vigile è stato infine condannato a pagare 6.000 euro di spese di lite e altri 2.000 all’Unione rappresentata dagli avvocati Pierangelo Unibosi e Maria Cristina Tassinari.

Tra le altre cose, nel ricorso era stato lamentato un difetto di proporzione della misura adottata alla luce di una "generale irrilevanza dei fatti" nel rapporto fiduciario, "tanto più se extra-lavorativo". Inoltre, sempre secondo il ricorso, il licenziamento non poteva essere alimentato "da una sentenza penale, neppure quando irrevocabile, emessa a seguito di giudizio abbreviato". dato che tale "non fornisce prova diretta in sede civile o amministrativa" dato che non arriva da "un giudizio dibattimentale".

Un ragionamento non condiviso dai giudici felsinei i quali - attraverso una sentenza di 21 pagine - hanno dato atto "dell’integrale rigetto dell’appello" rilevando come ci sia stata una "perseveranza nella proposizione di difese manifestamente infondate e disattese negli stessi termini in primo grado" Come dire che "l’impugnazione" ha costituito "un uso non congruo dello strumento processuale" (da qui i 2.000 euro in più da pagare oltre le spese di lite).

Le indagini sul 53enne erano scattate quando il 64enne contitolare di una macelleria di Faenza – Domenico Montanari – era stato trovato impiccato il 25 luglio 2019 all’interno del suo negozio. Su questo fronte, esiste sul Valgimigli una indagine per omicidio volontario in concorso con un albanese aperta nei mesi scorsi.

Per quanto riguarda tutto il resto, il 53enne – attraverso il suo legale Gabriele Bordoni – ha definito tutte le sue pendenze con la giustizia. I fascicoli erano più d’uno perché al culmine degli accertamenti sul decesso del 64enne, partiti dall’ipotesi di istigazione al suicidio per approdare alla contestazione di morte come conseguenza di altro reato (l’usura), erano state contestate anche una maxi-truffa ai danni di due anziane gemelle; una truffa a due coniugi che volevano riscuotere il risarcimento assicurativo per un incidente stradale; e una estorsione ai danni di un collezionista di divise.

Il 5 maggio del 2022 il 53enne aveva patteggiato un anno di reclusione in continuazione con la condanna a 4 anni e 10 mesi rimediata in abbreviato per una contestata estorsione ai danni di un noleggiatore di auto di lusso e passata in giudicato nel febbraio precedente. In totale dunque il conto aveva restituito cinque anni e 10 mesi di reclusione, due dei quali già espiati tra carcere e domiciliari.

Valgimigli, oggi libero, non è cioè destinato a tornare in cella (il limite è quattro anni) per quanto sin qui contestatogli. Ma per quanto riguarda il suo lavoro, per ora dalla magistratura è un secco no.

Andrea Colombari