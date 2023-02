"Licenziamento persecutorio: risarcitelo"

"Dare al lavoratore non del pigrone, ma del ladro e dell’hacker significa ingiuriare lo stesso e offenderne la dignità". Per questo il giudice del lavoro, Dario Bernardi, ha accolto il ricorso di un 55enne ex manager informatico di un’azienda del petrolchimico di Ravenna, la Cfs Europe Spa, riconoscendo quello subito come "licenziamento ingiurioso" il quale, scrive il magistrato, "non è ogni licenziamento illegittimo, bensì quello che si rivela lesivo della dignità del lavoratore". Il Tribunale ha condannato l’azienda a risarcire il lavoratore con 50mila euro di danni più 10mila di spese, a fronte di una richiesta complessiva del ricorrente di 150mila euro. È stata, inoltre, disposta la trasmissione di verbali e sentenza al consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano in relazione alla condotta del legale che tutelava la Spa, il quale – si legge nella sentenza – "interveniva insinuando che il giudice ’imbeccasse’ il teste. Ciò che, dalla semplice lettura della dinamica processuale, non è vero". Al manager che ha presentato il ricorso, con la tutela dell’avvocato Federica Moschini, era stato dato il benservito tre volte nell’arco di pochi mesi, due per giusta causa e una per giustificato motivo economico, tutti licenziamenti annullati dal giudice del lavoro. Sebbene reintegrato, aveva poi...