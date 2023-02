Licenziato per furto da 59 euro, market ne sottrae 8.000 dal tfr

Due yogurt, tavolette di cioccolato, scatolette di tonno e un vasetto di crema al cioccolato di marca Lindt. Quella sfilza di prodotti racchiusi in un sacchetto, provenienti da un supermercato di Russi, valevano in totale 59,90 euro. Eppure al dipendente che li aveva con sé e che non li aveva pagati, subito licenziato, a titolo di risarcimento del danno vennero sottratti 8.000 euro dal tfr. Ora l’uomo è stato assolto dall’accusa di furto per tenuità del fatto, ma dovrà affrontare un altro processo sulla vicenda, riguardante una serie di ammanchi nel supermercato.

La vicenda risale a due anni fa, quando i gestori si accorgono di merce sparita. Guardando le telecamere notano un dipendente che in almeno 5 episodi esce dal supermercato con una busta di plastica e ipotizzano che sia lui l’autore dei furti. Fanno quindi denuncia ai carabinieri, ai quali indicano il dipendente: e così un giorno lo fermano mentre esce con una busta di plastica contenente yogurt, tonno e cioccolata. Da lì partono due processi: il primo, relativo al solo episodio per il quale è stato fermato in flagranza, è terminato un paio di giorni fa davanti al giudice onorario Roberta Bailetti con un’assoluzione per tenuità del fatto. Ora l’uomo, difeso dall’avvocata Alessandra Giovannini di Lugo sostituita alla lettura della sentenza dal collega Giorgio Vantaggiato, dovrà difendersi anche nel processo che lo vede imputato per più furti, tra cui l’ultimo, per un danno da 8.000 euro.

Sara Servadei