Liceo Artistico, oggi le lezioni dovrebbero tornare alla normalità

A partire da oggi la situazione al liceo artistico Nervi Severini tornerà alla normalità. Si conclude l’occupazione iniziata il 7 dicembre da parte di un gruppo di studenti che lamentavano alcuni problemi nella scuola, a partire, sostenevano i ragazzi, dal riscaldamento che non funzionerebbe in alcune aule. Ma le motivazioni addotte travalicavano anche i confini della scuola e dell’intero Paese dal momento che gli occupanti si sono definiti da subito sostenitori della causa palestinese. L’occupazione però non ha trovato d’accordo tutti gli studenti. Secondo altri, la maggioranza assicurano, a promuovere l’occupazione sarebbe stata un’esigua minoranza e la decisione non sarebbe stata presa neanche a seguito di una votazione a cui avessero partecipato tutti. Anzi, la mattina dopo il primo giorno di agitazione, chi ha tentato di entrare nella propria scuola, l’ha trovata sbarrata, con gli occupanti barricati all’interno intenzionati a far entrare solo chi fosse stato d’accordo con loro.