Le classi quarte dell’indirizzo di Scienze umane del liceo Dante Alighieri di Ravenna stanno mettendo in pratica un progetto, rivolto ai più giovani, che mira a contrastare il diffusissimo fenomeno delle dipendenze.

In collaborazione con San Patrignano e Unioncamere, gli studenti ravennati, dopo un intenso percorso che – durante l’anno scolastico 2021-2022 - ha consentito loro di divenire tutor della prevenzione, si metteranno in gioco in prima persona organizzando quattro incontri – presso la sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna - rivolti a tutte le classi prime dell’Istituto e alle classi terze della scuola medie dell’Istituto Comprensivo Darsena, in quattro date: 10 febbraio, 8 marzo, 28 marzo, e 11 maggio.

Negli incontri, il difficile viaggio nella dipendenza da sostanze stupefacenti, sarà raccontato dalla viva voce dei testimoni che lo hanno vissuto sulla propria pelle e ne sono riemersi grazie all’aiuto della Comunità di San Patrignano. Agli appuntamenti saranno presenti le istituzioni del comune di Ravenna e saranno, inoltre, animati da giochi ed attività, che coinvolgeranno pienamente i partecipanti sotto molteplici aspetti.