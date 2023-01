Liceo linguistico, in tanti alla ‘open night’

Diversi studenti delle medie e famiglie hanno partecipato alla prima apertura serale per l’‘open night’ di mercoledì sera al liceo linguistico di Cervia. Che, per il suo secondo anno di vita, punta ad attivare anche una seconda classe. A dare il benvenuto agli intervenuti sono stati, oltre ad alcuni docenti e alla dirigente Scilla Reali, anche il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessore alla Scuola, Cesare Zavatta.

I primi studenti del liceo linguistico di Cervia, la cui attivazione è stata un evento per la città, stanno già sperimentando livelli avanzati nelle lingue, incluso il tedesco ritenuto indispensabile al ‘Tonino Guerra’, soprattutto per una località turistica come Cervia. Le iscrizioni al liceo linguistico sono aperte fino al 30 gennaio.