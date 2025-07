L’idea dell’erede Casadei: "Se si balla la gestisco io"

Mirko Casadei, figlio 52enne di Raoul, ereditò l’orchestra da suo babbo nel 2000, dopo che il re del liscio ne prese la guida dopo la morte dello zio Secondo il 19 novembre 1971 che a sua volta l’aveva fondata nel 1928. Mirko Casadei aveva 4 anni quando suo babbo costruì nel 1976 la Ca’ del Liscio. Ora la vendita senza però sapere quale sarà l’esatta destinazione: locale da ballo, centro commerciale, appartamenti. Come ha preso la notizia?

"Non sono stupito da questa notizia perché la Ca’ del Liscio che costruì mio babbo Raoul con un grande investimento, era nata con uno scopo bel preciso: fare liscio. Subito diventò il centro internazionale del liscio e arrivavano a Ravenna pullman da tutte le regioni d’Italia e dall’estero. Era diventata la cattedrale europea del liscio e del ballo. E infatti ospitò artisti di caratura nazionale e internazionale, da Ray Charles, ai mitici Platters, a Vasco Rossi, Mina, Raffaella Carrà, Renato Zero. Tutti, ma proprio tutti i grandi artisti del mondo della musica nazionale e internazionale".

Lei quando suonò per la prima volta alla Ca’ del liscio? "Nel 2002 dopo avere debuttato alla guida dell’orchestra Casadei in seguito al passaggio della guida dalle mani di mio babbo Raoul nelle mie".

Qual è il ricordo più bello? "Quando ero piccolo seguivo mio babbo e mi nascondevo tra i divanetti e ho avuto la fortuna di seguire tutti quei grandi concerti. In particolare mi ricordo Renato Zero personaggio stravagante e molto strano, quello del debutto ai tempi della canzone “Il triangolo“ e come bambino rimasi molto colpito. Poi avevo solo 18 anni quando feci il vicedirettore della Ca’ del Liscio. Tempi indimenticabili. Ogni sabato arrivavano almeno venti pullman da tutta Italia, mille persone garantite come ingresso".

Cosa spera ora per la Ca del liscio? "E’ un locale molto importante, ma anche molto impegnativo e in questo momento in cui le discoteche sono in grande crisi, capisco che non è il il periodo più adatto per continuare con il ballo. Ci vorrebbe un’idea innovativa e molto forte per valorizzare anche la nostra musica, il liscio che potrebbe avere una nuova casa per rilanciare il mondo del ballo e del nostro folklore".

Cosa vorrebbe proporre ai nuovi acquirenti? "Visto che ho una certa esperienza in questo ambiente, mi propongo come direttore artistico a braccetto con i nuovi acquirenti per dare lustro alla Ca’ del Liscio e mi piacerebbe riportarla ai fasti dei tempi del boom di Raoul negli anni ‘70-‘80".

Ermanno Pasolini