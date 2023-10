L’idea di bellezza secondo Cassani domani a Fusignano

Il Museo Civico San Rocco di Fusignano (via V. Monti, 5), collateralmente alla mostra di Vittorio D’Augusta ’Ti verrà dietro la città’, tuttora in corso, ospiterà un ciclo di conferenze a tema,

a cura di Paola Babini. Protagonista del primo appuntamento domani alle 18 sarà Alberto Giorgio Cassani con un incontro sul tema ‘L’idea di bellezza’. Partendo da una citazione di Simone Weil - la grande filosofa del primo Novecento che nel 1942, poche settimane prima di morire, annotava in un quaderno : "Tutte le volte che si riflette sul bello, si è arrestati da un muro. Il bello consiste in una disposizione provvidenziale grazie alla quale la verità e la giustizia, non

ancora riconosciute, richiamano in silenzio la nostra attenzione" - il relatore si rifà agli antichi Greci, del tutto in linea con Weil, e ad altri grandi personaggi storici, fino ad arrivare all’Ottocento.