Lidia Poet, affissa la pergamena dell’iscrizione all’albo degli avvocati

Nei locali dell’Ordine degli avvocati di Ravenna del Palazzo di Giustizia è stata affissa una pergamena riproducente l’iscrizione di Lidia Poet all’albo degli avvocati di Torino.

Lidia Poet, nata nel 1855 a Perrero, in provincia di Torino, è stata la prima donna a entrare nell’Ordine degli avvocati in Italia. Nel corso della sua carriera offrì numerosi contributi per realizzare l’attuale diritto penitenziario. Inoltre partecipò attivamente alla realizzazione del programma del primo congresso delle donne italiane tenutosi a Roma nel 1908.

Nella foto di Corelli, la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli avvocati della Provincia di Ravenna.