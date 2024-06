Lido Adriano, droga in negozio pronta per lo spaccio spaccio

Lido Adriano (Ravenna), 11 giugno 2024 - Oltre cinque grammi di cocaina, già confezionata in dosi pronte per lo spaccio al minuto. Stiamo parlando del quantitativo di stupefacente, rivenuto e sequestrato sabato scorso a Lido Adriano dai Carabinieri della locale Stazione, che è costato l’arresto ad un 47enne di origini magrebine. La cocaina è stata rinvenuta nell’esercizio commerciale in cui l’uomo, che abita nella stessa località balneare, lavorava come commesso.

Il blitz è scattato nel tardo pomeriggio di sabato scorso quando i carabinieri, a seguito di una serie di appostamenti che si protraevano da alcuni giorni, dopo aver notato un ‘frequente andirivieni’ dal negozio, sono piombati all’interno dell’emporio per eseguire una perquisizione alla ricerca di sostanze stupefacenti. Non appena i militari sono entrati nel negozio, l’uomo, avvezzo ad episodi di spaccio, ha cercato di disfarsi della droga confezionata che aveva con sé, non prima di reagire, spingendo cin violenza uno dei militari contro una vetrata che, andando in frantumi, gli ha causato varie lesioni, guaribili in pochi giorni.

Durante la perquisizione sono stati altresì rinvenuti 40 euro, provento dello spaccio avvenuto poco prima a favore di un giovane del posto. Dichiarato in stato di arresto, il 47enne nordafricano è stato posto ai domiciliari. Successivamente il Giudice del Tribunale di Ravenna, dopo aver convalidato la misura, ne ha disposto la prosecuzione in attesa del giudizio. L’azione di controllo specifica è da considerarsi quale prosecuzione delle iniziative messe in campo dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna, finalizzate a contrastare il fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti.