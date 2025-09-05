Lido di Dante, il voyeurismo non va più di moda: in calo le multe agli esibizionisti

Ravenna, 5 settembre 2025 – Lido di Dante anno zero o quasi: pare davvero che le situazioni più scabrose legate alla località turistica ravennate siano in calo. Infatti, sono state allontanate dalla zona di Lido di Dante, sei persone ma le sanzioni per i voyeur e gli atti osceni sono decisamente in calo anche per i continui controlli delle forze della Polizia Locale di Ravenna. Infatti dal 10 giugno al 31 agosto le pattuglie Lidi centro del pomeriggio, dalle 17 fino a fine turno hanno controllato quasi tutti i giorni la spiaggia e la pineta dell’area di Lido di Dante.

Inoltre sono stati fatti vari interventi in borghese, dalle 14 alle 20 a inizio luglio, dalle 15 alle 21 a inizio agosto e uno dalle 21 all’una di notte l’8 agosto.

“Siamo a fine estate ed è tempo di bilanci – spiega il comandante della Polizia Locale ravennate, Andrea Giacomini – e devo dire che per quanto riguarda il fenomeno del voyerismo la situazione si è evoluta in senso positivo e lo dico con una certa soddisfazione. Mi piace pensare che in questi 8 anni abbiamo lavorato bene: inoltre c’è da dire che le salatissime multe pagate stanno facendo riflettere. Infatti quasi mai il voyeur è un nullatenente, quindi quando arrivano 10.000 euro da pagare con una cartella esattoriale in genere è costretto a corrispondere la cifra. Quindi, magari c’è il desiderio di tornare sul posto ma ci pensa due volte a farlo: inoltre i personaggi coinvolti sono quasi sempre gli stessi e ormai chiaramente sono noti. Certo, i problemi della località marittima non sono solo questi: i residenti lamentano un certo isolamento, poi spaccio e prostituzione, ma stiamo lavorando per migliorare ovunque la situazione”.

Sono stati decisamente numerosi gli esposti ricevuti per Lido di Dante che riguardano prevalentemente la presenza di cani in spiaggia, danneggiamenti, nonché soste vietate.

Le maggiori segnalazioni riguardano soprattutto il codice della strada, come spesso accade in situazioni del genere.

Per tutte queste infrazioni, a seguito dei controlli eseguiti per rispondere alle segnalazioni, sono state elevate diverse sanzioni che si possono così identificare.

Una sanzione per la presenza di un cane in spiaggia, un’altra per vendita abusiva su area demaniale e un’altra ancora per ubriachezza manifesta.

Ma anche atti contrari alla pubblica decenza, come da articolo 726 del codice penale: non si trattava però di atti osceni, bensì di una persona intenta a espletare bisogni corporali all’interno della pineta.

Quattro poi le sanzioni per campeggio non autorizzato. La parte più consistente delle sanzioni emesse riguarda, tuttavia, il codice della strada, in particolare degli articoli 6, 7, 157 e 158 del codice della strada, in particolar modo divieti di sosta: di queste sanzioni, addirittura 225 sono state comminate nella sola via Catone.