Lido di Classe, 14 aprile giornata di pulizia della spiaggia

Il rispetto per l’ambiente e prendersi cura del pianeta sono temi sempre più importanti nella vita di tutti. Per questo Confartigianato della provincia di Ravenna, costantemente impegnata sui temi della green economy, dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale rivolta alle imprese ed al mondo dell’economia, per il secondo anno vuole portare un ulteriore e concreto contributo alla sostenibilità ambientale organizzando una raccolta di rifiuti su un tratto di spiaggia del nostro litorale. Domenica 14 aprile, alle ore 10 Confartigianato organizza una raccolta di rifiuti nel tratto di spiaggia libera a nord di Lido di Classe. Ulteriori informazioni su www.confartigianato.ra.it