Lido di Classe, allarme topi. Cavi dell’auto rosicchiati e un turista morso: "Serve un intervento"

È salito sull’auto acquistata di recente, ha cercato di accenderla, non ci è riuscito. E ha così scoperto che i topi erano entrati nel motore e avevano rosicchiato i cavi elettrici. La brutta sorpresa è costata a Terzino Giorgini, presidente della Pro loco di Lido di Classe, 210 euro: 160 per la riparazione in officina e 50 per il carro attrezzi. Un episodio che lui spiega non essere il solo a Lido di Classe, dove negli ultimi mesi è stata più volte segnalata la presenza dei roditori. "È una cosa da non credere e ci sono stati anche altri casi – dice Giorgini –. Salgono dalle fogne, lo abbiamo segnalato ma non c’è stata risposta. Gli acquitrini che si formano ogni volta che piove nell’area vicina al fiume, più bassa rispetto a quelle circostanti, non aiuta: è portatrice di topi e zanzare. Ho dovuto mettere una scatolina col veleno dove c’è il motore della macchina". Giorgini racconta che il meccanico gli ha raccontato di "aver riparato un’altra auto, trasportata col carro attrezzi sempre da Lido di Classe, per danni di grande entità alla cinghia di distribuzione e alla testata del motore causati dai roditori". Un altro episodio è emerso durante l’ultima assemblea della Pro loco, dove uno dei partecipanti ha riferito di un turista morso da un topo e per questo ricorso alle cure del Pronto soccorso.

Quella dei topi è una questione che si aggiunge ai tanti problemi che la Pro loco denuncia da tempo e sui quali chiede alla giunta un sopralluogo e un confronto, "altrimenti – dice Giorgini – ci riserviamo di organizzare una protesta in piazza del Popolo". A partire dal degrado di strade e marciapiedi per le radici dei pini e per il quale la Pro loco ha in passato presentato una petizione da 437 firme: "Ci sono stati anche a diversi incidenti con pedoni, ciclisti e motociclisti che hanno riportato diversi tipi di fratture agli arti", dice Giorgini. Tra le zone più problematiche c’è il parcheggio nella zona delle Dune, in cui "nonostante da ben vent’anni sia segnalato lo stato pietoso e pericoloso in cui si trova l’asfalto, sconnesso e sollevato, nulla è stato fatto".

Sempre in tema viabilità, la Pro loco chiede una rete più alta che separi viale dei Lombardi dalla pineta per impedire ai daini di saltare in strada e una soluzione per ridurre i tempi di attesa al passaggio a livello sulla stessa direttrice, dove lo stesso Giorgini racconta di "essere rimasto bloccato per 45 minuti il 16 settembre scorso". Durante la riunione della Pro loco sono poi emersi altri problemi riportati nel verbale, quali "la mancanza di parcheggi nella zona a monte di viale Vespucci e il mancato completamento della pista di decollo e atterraggio per l’elimedica", la richiesta di un senso unico nel tratto di via Cadamosto tra viale Verrazzano e viale Vespucci dove "la strada è stretta e non consente a due veicoli che si incrociano di transitare senza il rischio di un sinistro", la mancanza di un bus navetta tra la stazione a Savio e la località, la mancata attivazione da qualche anno della guardia medica estiva e lo stato delle aree verdi. Tra i temi anche la videosorveglianza che non c’è, la richiesta di istituire una ztl in viale Vivaldi nei mesi estivi la sera e di rendere pedonale il lungomare in viale Caboto, dove "i lavori di ristrutturazione non sono stati ancora completati". Infine il percorso ciclopedonale sul fiume, per il quale "già nel 2013 fu chiesta la realizzazione", ma "a oggi ancora nulla". All’incontro hanno preso parte anche la consigliera comunale della Pigna Veronica Verlicchi e il consigliere regionale di Rete civica Marco Mastacchi: quest’ultimo, in seguito a un’interpellanza, ha riferito che i lavori dovrebbero partire quest’autunno.

Sara Servadei