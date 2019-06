Lido di Classe (Ravenna), 18 giugno 2019 – Si è sfiorata la tragedia sulla spiaggia di Lido di Classe. Nella tarda mattinata di oggi, martedì 18 giugno, davanti a uno stabilimento balneare della località un anziano ha infatti rischiato di annegare in mare.

L’uomo è stato visto ‘galleggiare’ in acqua da alcuni bagnanti, motivo per cui è subito scattato l’intervento dei bagnini di salvataggio, poi aiutati nei soccorsi dai sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo al Pronto soccorso di Ravenna, in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale di Ravenna, oltre alla Guardia costiera ravennate.