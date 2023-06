Ravenna, bimba di 7 anni rischia di annegare durante un bagno in mare a Lido di Classe: è gravissima

Ravenna, 25 giugno 2023 – La spiaggia libera di Lido di Classe, a nord del bagno Go Go, si è fermata con il fiato sospeso questa mattina intorno alle 10 per la sorte di una bambina di sette anni. La piccola, mentre stava facendo il bagno in mare con il padre e il fratello, tutti arrivati da Reggio Emilia per una giornata al mare, ha rischiato di annegare.

Dopo il recupero effettuato dai bagnini di salvataggio degli stabilimenti vicini, sulla piccola priva di sensi un medico presente tra i bagnanti ha effettuato le manovre di rianimazione per alcune decine di minuti.

Poi la bambina è stata trasportata d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Ravenna dove è stata stabilizzata. Da qui è stata trasferita al Sant’Orsola di Bologna dove si trova ricoverata in coma farmacologico.