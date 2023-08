Lido di Classe, cala il sipario Domani il Buskers Festival

Alle battute finali la seconda edizione del Festival di Lido di Classe, la rassegna estiva serale di spettacolo e intrattenimento che ha animato la località. Per tutta l’estate si sono accesi i riflettori del palco di piazza Caboto, dove per tutta l’estate si sono avvicendati artisti, musicisti, comici ed eventi per famiglie per un totale di 16 eventi, a cui vanno aggiunti i tre eventi speciali nati dalla collaborazione tra i Comitati cittadini di Lido di Classe e Lido di Savio. Domani, a concludere l’edizione 2023, sarà un evento speciale: il ritorno degli artisti di strada, dopo il successo della serata inaugurale dello scorso giugno. Dalle 21 alle 23, dodici postazioni di buskers terranno i loro spettacoli sui viali principali di Lido di Savio e Lido di Classe mentre, già a partire dalle 19, i food truck, a fianco del palco, inizieranno a servire deliziosi e prelibati cibi di strada a chi si vorrà fermare per consumare una cena diversa dal solito. Il Busker Festival è stato organizzato per far sì che le due località balneari possano diventare punto di riferimento per questo genere di spettacolo, attraendo artisti professionisti e di spessore da ogni parte d’Italia e d’Europa. Al Festival Busker hanno preso parte artisti di strada e circensi provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, tra cui: il saltimbanco Otto Bassotto, l’astruso scienziato Dottor Stock, la pirotecnica Lucie dalla Romania, il Mago Magico Turra, Strudel con le sue bolle, Paola Berton e i suoi hula hoop, l’attore e comico Domenico Lannutti, il Mago Gorini, l’acrobata aerea Pink Mary, Gabri Corbo dalla Spagna e il giocoliere e acrobata Mr Sasha.

Sempre stasera sarà il gruppo emergente dei Drama a esibirsi in concerto dal vivo sul palco di piazza Caboto. Si tratta di una band forlivese formata da giovani e talentuosi ragazzi dai 16 ai 18 anni che hanno in comune la grande passione della musica. Si esibiscono live da oltre un anno, riscuotendo notevoli consensi. Nel 2021 hanno vinto il concorso Emergenze Rock a Lido di Savio e lo scorso giugno sono stati i vincitori del concorso Musicare 2023 a Marina di Ravenna.