Lido di Classe, ecco il camping "Sacrifici e notti insonni Ma questo è solo l’inizio"

A pochi minuti dal taglio del nastro e dall’apertura tanto agognata, al Camping Lido di Classe ieri sono arrivate anche le prime roulotte della stagione. All’inaugurazione, con dj e buffet di ordinanza, erano in tanti: amici, residenti della località, titolari di altre attività, esponenti del comitato cittadino e della Pro Loco. Insomma l’intera comunità di Lido di Classe ha voluto salutare la riapertura della struttura chiusa dal 2017 e al centro in questi anni di parecchie tribolazioni. "Un mese fa – ha raccontato Matteo Arrigoni, titolare del camping – ero sulla ruspa e pensavo a cosa avrei voluto dire in questo giorno. Mi sono venuti in mente i sacrifici, le notti insonni, le decisioni importanti che abbiamo dovuto prendere. Poi ho capito che la cosa più importante da ricordare erano gli amici, tutte le persone che mi sono state vicine, l’intera comunità di Lido di Classe più vitale che mai. Senza di loro non saremmo riusciti ad arrivare a dove siamo oggi".

Il camping da ieri è aperto e funzionante, è stata inaugurata metà dell’intera struttura che può ospitare fino a 108 roulotte, il resto, con altrettante piazzole, verrà aperto entro la metà di giugno. "Non siamo arrivati, siamo in cammino e vogliamo fare ancora tanto" ha aggiunto Matteo che ha intenzione, già dal prossimo anno, di rimettere in funzione anche il ristorante e la rosticceria della struttura. Insieme a lui a tagliare il nastro, dopo la benedizione di don Federico Emaldi, la madre Silvia Vesi, il consigliere regionale Marco Mastacchi, il presidente della Pro Loco Terzino Giorgini.

"Abbiamo già tante prenotazioni – ha continuato Matteo Arrigoni – e richieste di informazioni. Molte sono stagionali e non sono solo di italiani, ci sono anche tedeschi e uno svizzero". Tra i prossimi interventi in programma, la sostituzione degli alberti per ottenere maggiori ombreggiature, mentre è già stato fatto un profondo lavoro di rinaturalizzazione del suolo. A Lido di Classe tutti aspettavano la riapertura del campeggio, inattivo ormai da sei anni. Nel 2017 infatti, quando si chiamava Bisanzio, l’attività fu chiusa per abusi edilizi. All’epoca le strutture abusive furono rimosse e a chi lo gestiva fu revocata la concessione. In seguito l’area fu affidata a un ragazzo di Modena che però non ha mai aperto. Nel 2022 è arrivato Arrigoni, che ha dovuto fare anche ricorso al Tar, vincendolo, perché i Carabinieri forestali avevano avanzato dubbi sul team che aveva presentato la proposta di gestione. Ora, fugata ogni incertezza, finalmente una nuova avventura può cominciare per il giovanissimo Matteo Arrigoni, forlimpopolese di 22 anni, e per lo storico campeggio di Lido di Classe che da anni attendeva di ricominciare a vivere.

Annamaria Corrado