Lido di Classe, riapre il camping "Saremo pronti il primo maggio C’è tanta voglia di ripartire"

Ci siamo, finalmente. Ci sono voluti sei anni, ma ora tutto è pronto: quest’estate sarà quella della riapertura del camping di Lido di Classe. Al nuovo gestore Matteo Arrigoni da circa un mese sono state consegnate le chiavi: i lavori sono partiti in fretta e furia per essere pronti ad accogliere i turisti il prima possibile. L’obiettivo è aprire i cancelli il 1 maggio, "ma a maggio di sicuro apriamo – dice Arrigoni –. Apriremo dapprima solo una zona, poi dopo una ventina di giorni anche la seconda". Certo è che si sta correndo: solo alla fine dell’estate scorsa il camping era ancora uno spazio degradato, con vegetazione incolta e oggetti abbandonati. Ora però la musica sta cambiando.

"Rispetto ad allora è già tutto un altro posto. Abbiamo tolto più di 200 kg di piastrelle, tutta la legna, potato gli alberi per renderli più sicuri, sistemato le fogne, montato i gabinetti… E tra poco partiamo con i lavori all’impianto elettrico. Il prossimo anno metteremo anche qualche casa mobile e apriremo la rosticceria, che sarà nel ristorante di fronte al campeggio, incluso nel bando di gara. Ringraziamo anche il Comune, che è stato di grande aiuto. Anche il prefetto ci ha supportati".

Certo, arrivare qui non è stato facile. Le vicissitudini del camping di Lido di Classe iniziano nel febbraio del 2017, sei anni fa, quando i carabinieri forestali revocano la concessione all’allora gestore per abusi edilizi. Dopo la rimozione di tutte le strutture fisse all’interno dell’area, il camping venne affidato nel 2018 a una coppia di modenesi, che aveva partecipato al bando con un progetto tutto votato al verde.

I lavori necessari alla riqualificazione però non sono mai partiti e verso la fine del 2021 la società è fallita. A maggio 2022 il camping è stato affidato con un altro bando a Arrigoni, 22enne di Forlimpopoli, ma un mese dopo emerse che tutto era bloccato perché erano sorti dubbi sui requisiti presentati dal giovane. Quest’ultimo ha poi fatto ricorso al Tar e ha vinto, ottenendo finalmente le chiavi del camping. A gioire con lui ora c’è tutta la località che da anni si lamenta per la mancanza del camping, un importante volano per il turismo: "Siamo contenti – dice Terzino Giorgini, presidente della Pro loco di Lido di Classe –. Questo è un problema che si è risolto e ora il campeggio avrà un grande ruolo nella valorizzazione della nostra località turistica. Lido di Classe ha bisogno di riqualificarsi con servizi validi".

"Non è stato tutto rose e fiori – chiude Arrigoni –. Scriverò a tutti coloro che mi avevano contattato in questi mesi chiedendoci se sarebbero potuti venire quest’estate. Non vediamo l’ora di partire".

Sara Servadei