Lido di Dante, altro che divieti: "La Pro loco sbaglia, non c’è degrado"

"Una descrizione infedele, che non restituisce un’immagine corretta della località, anzi l’esatto contrario". Leonardo Gaspari, presidente del comitato cittadino di Lido di Dante risponde alle accuse formulate dal presidente della Pro Loco, Andrea Scarabelli, che propone addirittura di realizzare una sbarra che possa limitare gli accessi alla località in balia, sostiene, "di un degrado crescente". La vicenda è stata raccontata ieri sul Carlino, riaccendendo i fari su una località anche in passato finita al centro di dibattiti di questo genere. Scarabelli, si diceva, e della sua posizione.

Di tutt’altro avviso Gaspari che sottolinea come a Lido di Dante la situazione sia più che tranquilla. "I naturisti vengono qui da sempre – spiega – e negli anni hanno combattuto le loro battaglie per avere una spiaggia adeguata, i servizi, maggiori controlli, proprio per scongiurare situazioni spiacevoli. E infatti rispetto al passato la situazione è molto migliorata. Può essere che ci sia un’esigua minoranza di persone responsabile di situazioni poco belle, ma si tratta davvero di una minoranza e qualche problema è presente in ogni località. Invece in questo modo si offendono tutti quei naturisti che vengono in vacanza a Lido di Dante, come se fossero tutti responsabili di quel degrado che viene denunciato".

Il comitato cittadino rispedisce le accuse al mittente e sottolinea come il turismo naturista sua una risorsa preziosa da sempre così come sono diverse le iniziative organizzate in collaborazione con l’Aner. "Domenica – prosegue il presidente del comitato cittadino – noi e l’Aner, l’Associazione naturista emiliano romagnola, guidata dal presidente Jean Pascal Marcacci, abbiamo organizzato una giornata di pulizia della spiaggia naturista ed è andata molto bene". Gaspari definisce Lido di Dante un "piccolo paradiso" anche dal punto di vista dell’ordine pubblico. "Qui – sottolinea – non succede mai niente, nessun episodio di violenza o criminalità, è un luogo assolutamente tranquillo, un paesone. Certo ci sono aspetti da migliorare come, immagino, in ogni altra località di mare".

La questione era stata sollevata qualche giorno fa appunto dal presidente della Pro Loco, Andrea Scarabelli, che aveva segnalato situazioni di degrado in particolare nella zona di viale Catone a ridosso della pineta. Aveva così avanzato la proposta di installare un dispositivo di accesso limitato sui 500/600 metri del tratto finale del viale, per evitare che potesse essere utilizzato da chi persone in cerca di incontri occasionali. A farsi portavoce delle lamentele della Pro Loco era stato in seguito Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna in Comune.