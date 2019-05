Lido di Dante (Ravenna), 24 maggio 2019 - Ci sono stati anni bui, estati fatte di multe e di divieti. Ma l’anima di Lido di Dante, sulla riviera ravennate, è naturista: e tornerà a ribadirlo dal 31 maggio al 2 giugno, nel festival naturista. Un appuntamento che si rinnova per abbracciare il turismo nord europeo, amante del costume adamitico. Il titolare del camping Classe, che organizza l’evento, ha invitato tutte le associazioni naturiste europee, e in tanti hanno già risposto. Già ora, nonostante il maltempo delle ultime settimane, il campeggio pullula di tedeschi, olandesi, francesi e austriaci. Tutti senza veli, come vuole la tradizione di Lido di Dante da oltre 30 anni.

Nel programma della tre giorni ci sono due escursioni alla foce del Bevano, tratto protetto di costa accessibile solo con visite guidate nonché la culla dove il naturismo è nato quando qui accesso e bagno erano liberi. Poi ci saranno due presentazioni di libri a tema, yoga, body painting, mostre d’arte e una serata con musica e balli.

Il festival del naturismo e il suo carattere europeo non erano affatto scontati. In realtà fino a qualche settimana fa sembrava che a Lido di Dante quest’anno non ci sarebbe stato nulla. Per due anni infatti a organizzarlo era stata l’Aner, associazione naturisti emiliano romagnoli, che quest’anno però ha deciso di spostarsi in Puglia perché in polemica con l’amministrazione comunale. «Voglio ribadire che qui il naturismo esiste ancora, ed è un naturismo sano – assicura Roberto Giampreti, titolare del camping Classe –. Anche grazie al Comune Lido di Dante è migliorato molto, e anche i clienti sono cresciuti». Il riferimento è al fenomeno dei ‘guardoni’, persone che si nascondono tra la vegetazione della pineta, alle spalle della spiaggia, per osservare i bagnanti nudi. Negli anni la loro presenza aveva creato polemiche, e alimentato un clima negativo contro il fenomeno del naturismo che ha in realtà danneggiato le stesse attività del paese, nate anche e soprattutto grazie ai nudisti.

Dopo oltre 20 anni di idillio infatti, negli ultimi 10 diversi eventi hanno minacciato il turismo senza veli a Lido di Dante: dal 2007 non sono più state emanate ordinanze che definiscono la spiaggia naturista, che da quell’anno necessita di strutture igieniche che non possono essere installate nella pineta che è riserva naturale. Poi ci sono state le denunce della forestale ai naturisti per ‘atti osceni in luogo pubblico’, comminate in realtà a persone che passeggiavano o prendevano il sole, e tutte archiviate dal tribunale. Dal 2016 il nuovo sindaco, Michele de Pascale, ha promesso di cambiare linea, anche se l’ordinanza a favore dei naturisti ancora non c’è: «C’è stata un’altra evoluzione delle leggi – spiega – e stiamo studiando una soluzione. Ci stiamo lavorando. Il naturismo attrae turismo internazionale e nord europeo, e vengono anche tante famiglie. I controlli contro i guardoni continueranno: per i nudisti sono un disturbo».