L’idoneità per sport agonistico: "Tempi lunghi per il certificato". L’Ausl: "Ci sono carenze d’organico"

Il Certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica è indispensabile per chiunque pratichi sport e che non sia il mero fruitore della domenica, per il quale è sufficiente un certificato del proprio medico di base. La visita agonistica, se effettuata nelle strutture della Medicina dello Sport dell’Ausl competente è completamente gratuita per i minorenni e questo spesso genera problemi di prenotazione, come lamenta Paolo Rivalta, un utente del servizio, che scrive: "Il 14 ottobre 2025 ho cercato di prenotare una visita da marzo 2026 e l’unica data libera è il 15 giugno 2026 a Fusignano". Effettivamente ci sono alcuni periodi dell’anno in cui è davvero difficile trovare spazio per la visita agonistica gratuita per i minorenni. Ma non è cattiva gestione o mancanza di volontà, ci sono problemi oggettivi che limitano il servizio.

"A giugno la lista d’attesa – spiega il dottor Giuseppe Attisani, Responsabile della Medicina dello Sport e Promozione dell’attività fisica dell’Ausl Romagna – è stata anche di soli 3 giorni. Purtroppo la visita agonistica ha una certa stagionalità, con un notevole affollamento da fine agosto, sino a marzo. E questo è uno dei tre problemi che portano in altri mesi ad avere invece anche otto mesi di attesa: il secondo sono le richieste improprie: in tanti, molti più di quanto si possa immaginare, richiedono una visita agonistica quando invece sarebbe sufficiente quella del medico di base. E questi due problemi non dipendono dalla nostra volontà, come Ausl. Il terzo invece sì: una drammatica carenza di organico sul territorio di Ravenna che comprende anche Fusignano e Faenza". Una situazione che è andata peggiorando anno dopo anno nelle ultime stagioni: certo società e atleti potrebbero iniziare a effettuare la visita da giugno ad agosto, periodo nel quale è piuttosto agevole trovare rapidamente posto. Tuttavia la mancanza di medici è cronica a Ravenna, anche perché solo con una specializzazione in Medicina dello Sport è possibile rilasciare il certificato agonistico: "Dal 1 gennaio 2019 – prosegue – sono andati in pensione, per il territorio di Ravenna, 5 medici, dei quali soltanto 1 è stato rimpiazzato. Il problema è che sarebbero 6 i medici in totale, quindi, di fatto, me ne mancano 4 su 6, una percentuale davvero troppo alta per poter accontentare tutti in tempi rapidi, anche nei periodi di punta. Ma teniamo 4 concorsi all’anno che vanno sempre deserti: se domani mi si presentasse un medico dello sport lo assumerei subito e sono tutte assunzioni a tempo indeterminato. Al momento c’è una dottoressa di origine russa che arriva da Bolzano ed è presente solo il venerdì. Ci sono anche due specializzandi che hanno partecipato al concorso tempo fa ma purtroppo fino a quando non saranno a tutti gli effetti Medici dello Sport, possono essere assunti solo a tempo determinato e, pur essendo preziosissimi, non possono firmare i certificati agonistici".

Ugo Bentivogli