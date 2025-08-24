Lieto evento a Punta Marina. Nate le prime 51 tartarughine

Grande emozione ieri mattina al Bagno Susanna di Punta Marina dove sono nate le prime 51 tartarughe Caretta Caretta dalle 98 uova censite. Le prime schiuse si sono verificate intorno alle 8 e tra i primi ad accorgersi del lieto evento, atteso da giorni, sono stati il proprietario del bagno, Roberto Bettini, e i volontari che monitorano il nido 24 ore su 24. A gestire le operazioni sono stati i biologi di Cestha di Marina di Ravenna che hanno costruito un corridoio chiuso per raccogliere le tartarughine: essendoci le barriere frangiflutti da sole non riuscirebbero mai a raggiungere il mare aperto. Un campione di 20 tartarughe è stato raccolto e misurato, poi liberato al largo. Il monitoraggio delle schiuse prosegue altre 72 ore.