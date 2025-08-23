Lieto evento a Punta Marina: sono nate le prime 51 tartarughe Caretta Caretta / Foto / Video

Punta Marina, 23 agosto 2025 – Grande emozione questa mattina al Bagno Susanna di Punta Marina dove sono nate le prime 51 tartarughe Caretta Caretta dalle 98 uova che in questi giorni sono state monitorate 24 ore su 24.

Le prime schiuse si sono verificate intorno alle 8. Tra i primi ad accorgersi del lieto evento, atteso da giorni, sono stati il proprietario del Bagno Susanna, Roberto Bettini, e i volontari che in questi giorni hanno osservato il nido.

A gestire le delicate operazioni sono stati i biologi di Cestha, il Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat di Marina di Ravenna diretto da Simone D’Acunto. Per il momento si sono schiuse 51 uova su 98 ma da Cestha fanno sapere che il nido sarà strettamente monitorato per le prossime 72 ore in attesa della schiusa delle altre tartarughe Caretta Caretta.

Emozione a Punta Marina: si sono schiuse le prima uova di tartaruga Caretta Caretta del nido davanti al bagno Susanna (foto Zani)

Intanto un campione di 20 piccole tartarughe è stato raccolto e misurato, prima di essere liberato oltre le scogliere insieme alle altre nuove nate. “Abbiamo realizzato un corridoio – spiegava ieri Simone D’Acunto – in direzione mare, ma è un corridoio chiuso perché il mare di Punta Marina ha i frangiflutti paralleli alla costa e le tartarughine non riuscirebbero a raggiungere il largo. Quando arriveranno al termine del percorso le prenderemo e le porteremo oltre le barriere”.

Ad assistere alla schiusa sono stati tanti curiosi, grandi e piccini, oltre ai volontari che in questi giorni hanno monitorato le uova. In tanti hanno immortalato il lieto evento con cellulari macchine fotografiche.