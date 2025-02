Liliana Casadei e il suo ultimo libro al Granaio di Fusignano

Alle 20.30, al centro culturale ’Il Granaio’ di Fusignano, nuovo incontro della rassegna letteraria ’Fili.Grana - Trame e fili conduttori’.

Stasera sarà la volta de ’I fiori di Giulio’, romanzo di di Liliana Casadei (Scatole parlanti, 2024). Giulio, ormai vedovo da due anni, ripensa al suo matrimonio con la nostalgia che si prova nei confronti di ciò che non tornerà. Non teme la morte e nemmeno il decadimento fisico. La cosa che lo spaventa di più, a settantadue anni compiuti, è l’ipotesi di aver perso irrimediabilmente la possibilità di amare ed essere ricambiato. Rassegnato a una routine fin troppo noiosa e calcolata, a rimescolare le carte in tavola sarà l’incontro con Alba, giovane donna alle prese con una decisione importante.