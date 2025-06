Lilli, dalla Finlandia per sognare i college

Da Faenza ai college statunitensi. Questo è l’obiettivo di Lilli Onnela, talento finlandese classe 2006, che ha scelto l’E-Work per spiccare il volo verso la pallacanestro di alto livello. L’ala ha grandissime qualità tecniche e soprattutto una formazione di ottimo livello arrivata nella HBA Marsky, l’academy che forma i migliori giocatori finlandesi, club con cui ha disputato il massimo campionato nazionale chiudendolo con 17,9 punti, 8,9 rimbalzi e 2,6 assist. In nazionale maggiore, ha partecipato alle qualificazioni per l’EuroBasket Women 2025 giocando 4 partite, mentre a livello giovanile è ormai una certezza come dimostrano i 14.9 punti di media segnati la scorsa estate nell’Europeo Under 18.

Quella faentina sarà la sua prima esperienza lontano da casa e sarà l’ala titolare in un quintetto che vedrà Bazan come playmaker, Brzonova come guardia, Georgieva come ala grande e Nori come pivot. Dalla panchina entreranno Cappellotto, Guzzoni e Caterina Ciuffoli come cambio delle esterne e Zanetti, Milanovic ed Elena Ciuffoli come sostitute delle lunghe.

"Abbiamo creato una squadra competitiva con l’obiettivo di raggiungere i playoff – spiega coach Paolo Seletti – che potrebbero essere decisivi per entrare nella nuova A1 Silver che dovrebbe nascere nella stagione 2026/27. Il gruppo è molto giovane con l’età media di 20,3 anni e le più esperte saranno Nori, che ne ha 32 e sarà probabilmente la capitana, Bazan e Georgieva che ne hanno rispettivamente 24 e 22. Il gruppo è molto stimolante da allenare e ha tante giocatrici di talento e con potenziale da sviluppare. Come straniere abbiamo scelto la polacca Bazan, già matura e punto fermo della nazionale di 3x3 che fa della velocità la sua caratteristica principale: se migliorerà nel tiro da fuori e nel playmaking potrà ambire all’A1. Onnela è invece nel mirino dei college statunitensi e vuole fare un altro anno di formazione prima di provare quell’avventura. Atleticamente e tecnicamente è di grandissima qualità e potrà essere fondamentale nel nostro gioco".

Luca Del Favero