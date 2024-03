Lilt, parola d’ordine ‘prevenzione’ tra kit della salute e welfare aziendale

‘Prevenzione’ è la parola chiave delle iniziative organizzate per la primavera dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), presieduta a Ravenna dalla lughese Laura Baldinini Senni. "Il 2024 è iniziato splendidamente, l’8 gennaio scorso, con la donazione, assieme allo Ior, di un ecografo di nuova generazione alla Senologia di Lugo – ha ricordato –. Ora diamo il via alle iniziative che vanno a sottolineare il valore fondamentale della prevenzione soprattutto sul fronte oncologico". All’elenco degli appuntamenti si affianca anche il progetto ‘Trecce di coraggio’, promosso con Confartigianato Benessere di Ravenna e finalizzato alla raccolta di capelli destinati alla realizzazione di parrucche di qualità per le persone che li hanno persi a causa delle cure chemioterapiche. Al progetto hanno aderito già 54 saloni in provincia. "La prima iniziativa che organizzeremo nell’ambito della Settimana nazionale della prevenzione oncologica della Lilt veicola la promozione dei corretti stili di vita che – spiega Baldinini Senni – consentono di ridurre del 40% le malattie di natura cardiovascolare e oncologiche. Sabato 23 marzo, in piazza Baracca e al bar Chicco d’Oro distribuiremo, con una offerta di 10 euro, il kit della salute con olio d’oliva, zuppa di legumi e cereali della ditta Melandri Gaudenzio, mousse di frutta di Natura Nuova, biscotti Deco Industrie e, novità, l’ovetto di Pasqua offerto da Sogni di Zucchero".

Le attività continueranno domenica 7 aprile con l’aperipranzo organizzato nel teatro parrocchiale di San Lorenzo, allietato da concerto di Giacomo Sebastiani, concorrente di The Voice Senior. Durante il pranzo sarà presentato il progetto ‘Trecce di coraggio’. "Lo chef Stefano Faccini, la biologa-nutrizionista Laura Tabanelli, la titolare della Melandri Gaudenzio, Roberta Colla Melandri, illustreranno gli ingredienti, le preparazioni e le specificità di piatti e bevande proposte – precisa la presidente –. L’incontro permetterà anche a tutti quelli che vorranno di fare o rinnovare la tessera della Lilt". Sempre a marzo sarà avviato il progetto di welfare aziendale 2024 all’interno di Hera, dedicato alla prevenzione del melanoma e delle neoplasie nell’area orecchio, naso, gola, cavo orale, attuato con lo Studio dermatologico di Stefania Zauli a Cotignola e con gli Ambulatori Demetra. "Un analogo progetto – conclude – sarà attivato, nel corso dell’anno, con Coop Alleanza 3.0.".

Monia Savioli