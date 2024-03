L’imburneda ad Santa Lusa

Questa domenica a Santa Lucia è in programma la tradizionale ’Imburneda ad Santa Lusa’. La festa goliardica nella frazione, con la sfilata di carri allegorici e di gruppi di persone in maschera, prenderà il via alle 12 con il ritrovo davanti al ristorante ’Manueli’. Alle 13 si partirà verso le aie dei contadini. La conclusione è alle 18.30 al circolo Arci di Santa Lucia.

Sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. Dalle 12.30 alle 19 la circolazione verrà temporaneamente sospesa secondo le necessità e per il tempo necessario per il transito del corteo, e comunque per periodi non superiori a 30 minuti, nel tratto di via Santa Lucia all’interno del centro abitato, nel tratto di via San Mamante tra via Santa Lucia e via San Biagio Antico e nel tratto di via San Martino tra via Santa Lucia e via Sbirra.