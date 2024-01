L’Impagliata ad Altea e Antonio, i primi nati dell’anno

Il sindaco di Faenza, Massimo Isola ieri mattina ha fatto visita ai genitori di Antonio e Altea. i primi nati del 2024. per consegnare l’Impagliata, il servizio in maiolica per la puerpera. Il completo è costituito da una serie di scodelle, piatti e ciotole che nella tradizione veniva donato alle neomamme, per consumare un pasto sostanzioso dopo le fatiche del parto. Faenza nel 1977, attraverso il lavoro fatto dall’allora segretario generale del Comune Alteo Dolcini, ha fatto sua questa antica usanza, dando il compito al primo cittadino di consegnare l’Impagliata ai primi nati, alla femminuccia e al maschietto, del nuovo anno.

Ieri mattina il sindaco Isola ha fatto visita alla famiglia di Antonio Di Criscienzo, nato nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Faenza 46 minuti dopo la mezzanotte dell’1 gennaio. Antonio al momento del parto pesava 3,680 chilogrammi per 50 centimetri di lunghezza. Il primo cittadino ha consegnato l’Impagliata alla mamma di Antonio, Jessica Valtieri (foto in alto), 33enne dipendente di una grande catena della distribuzione commerciale. Il babbo, Alan Di Criscienzo, imprenditore agricolo, non è potuto essere presente alla consegna perché bloccato a letto dall’influenza. Antonio è il secondogenito della coppia nato dopo la sorellina Paola di due anni.

La seconda Impagliata è stata consegnata ai genitori di Altea Qypi, la mamma Lindita 26enne e papà Ardian Qypi (foto in basso), imprenditore nel campo della ristorazione, entrambe originari dell’Albania ma da molti anni in Italia. Altea, primogenita, è nata alle 8,35 dell’1 gennaio nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Faenza e al momento del parto pesava 3,370 chilogrammi per una lunghezza di 47 centimetri.

I due servizi dell’Impagliata di quest’anno, consegnate ai genitori hanno un decoro ‘a garofano’, motivo che più rappresenta la maiolica faentina e sono stati realizzati, come da tradizione, dal ceramista faentino Romano Cortesi.