L’impatto per la città. Dante e i nostri siti Unesco. Boom di ricerche online

Cinque cose da non perdere a Ravenna, Tomba di Dante Alighieri, Mausoleo di Galla Placidia, Mausoleo di Teodorico, Basilica di San Vitale. Sono le pagine internet del sito del turismo di Ravenna www.turismo.ra.it più visitate nel periodo tra il 3 e il 13 aprile: +56,3% in più rispetto al periodo 23 marzo-2 aprile. Nello stesso periodo il numero di pagine viste è cresciuto del 50,3% in totale e del 23,2% per le pagine visitate in lingua inglese. È il primo indice che è possibile analizzare per cercare di capire l’impatto che la visita dei reali del Regno Unito ha avuto sulla promozione della nostra città nel mondo anglosassone. I media nazionali hanno iniziato a parlare della giornata ravennate dei sovrani inglesi il 3 aprile, e da quel giorno i dati dei visitatori del sito hanno iniziato a crescere fino al picco, ovviamente, il 10 aprile. L’assessorato al Turismo del Comune ha analizzato i numeri per pianificare campagne rivolte al mercato anglosassone e promuovere la mostra dei mosaici antichi di Ravenna, che si terrà dal 14 luglio al 5 settembre prossimo a Londra, all’Istituto italiano di cultura.

Un punto che l’assessorato mette in luce è che la tomba di Dante è stata la seconda pagina più visitata del sito, mentre solitamente figura sempre dopo quella sui monumenti Unesco. Tante visite anche per l’articolo ’La Ravenna di Lord Byron, il più eccentrico degli inglesi’: quasi 3.000 in 10 giorni. L’83% delle visite arriva dai motori di ricerca, e infatti Google trends rileva un aumento di interesse per la ricerca della parola chiave ’Ravenna’, con picco il 10 aprile, con ricerche associate ’king charles ravenna’, ’reali inglesi a ravenna’ e ’museo byron ravenna’. Ci sono, poi, i social: la pagina Facebook del Comune ha visto un aumento nelle visualizzazioni dell’8,2%, +76,6% di interazioni e +80,7% nelle visite dall’8 al 10 aprile. La pagina Instagram ha visto +60% di visualizzazioni, +21,9% di copertura, +24,6% nelle interazioni e +182,3% nelle visite dal 9 aprile con picco tra giovedì 10 e venerdì 11, in cui sono stati pubblicati contenuti dedicati ai reali.

"Abbiamo un grande potenziale sul mercato inglese, la visita dei reali è stata una grande opportunità, anche considerando che saremo a Londra dal 14 luglio al 5 settembre con la mostra dei mosaici antichi – commenta l’assessore al Turismo Giacomo Costantini –. In questi mesi abbiamo messo in campo tutto il possibile. La collaborazione di Apt e l’aumento dei voli diretti tra Bologna, Rimini e il Regno Unito sono d’aiuto".

Sara Servadei