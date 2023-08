L’impegno del Rotary per pace e salute mentale. E 350mila euro di donazioni per gli alluvionati

Sono tanti i progetti che caratterizzeranno la nuova presidenza del Rotary lughese, affidata all’imprenditrice Simonetta Zalambani (a destra, nella foto). La presentazione del programma è avvenuta nel corso della serata che ha avuto come ospite il governatore Fiorella Sgallari. Sgallari ha informato il club lughese della raccolta pro alluvione, lanciata dal Rotary International. Le donazioni hanno raggiunto i 350.000 euro, somma che il Distretto provvederà a distribuire nei territori colpiti. Due sono i temi scelti come guida del nuovo anno rotariano, la pace e la salute mentale, ispiratori delle iniziative organizzate, alle quali si affiancheranno altre attività a sostegno dei giovani. Fra i progetti di servizio che saranno sviluppati nei prossimi mesi, emerge quello internazionale che da anni permette di operare nel territorio siccitoso del Benin anche in virtù della relazione instaurata con il vescovo della diocesi di Djougou mons. Paul VJeira, già socio onorario del club e defunto nel 2019. Nel corso degli anni il Rotary di Lugo ha inviato beni di prima necessità, alimentari, prodotti per l’igiene, materiali per le scuole, macchinari per la panificazione e per strutture medico sanitarie. Grazie alla collaborazione con l’associazione Amici del Benin, ogni anno vengono effettuate 2 o 3 spedizioni di merce. In più vengono realizzati pozzi per garantire la dotazione di acqua ad alcuni villaggi. Nei prossimi mesi è in programma l’invio di medicinali e il finanziamento di ulteriori servizi a sostegno dell’attività educativa.

Tornando in ambito locale, l’annata rotariana 2023-2024 continuerà con il sostegno e la collaborazione data a ‘Casa Novella’ di Castel Bolognese, struttura che opera per l’accoglienza di persone svantaggiate e ai principali istituti scolastici di Lugo, quali il liceo scientifico e classico oltre al Polo tecnico professionale per il sostegno delle attività promosse dai ragazzi. Ne fanno parte il corso di teatro ‘Classici in scena’, la premiazione dei maturi con 100100 e il supporto per la partecipazione di ragazzi a iniziative e convegni culturali. ‘Nati per leggere’ troverà continuità anche nel corso della presidenza Zalambani. Il progetto consiste in una collaborazione con la biblioteca Trisi e il Comune di Lugo per l’acquisto di libri per i bambini, oltre alla realizzazione delle "casette di lettura" dislocate in alcuni punti della città come il parco Paul Harris la cui manutenzione è a carico del Rotary che supporta anche il corso di giardinaggio lì organizzato. Per il sostegno alla salute mentale, è confermato il supporto offerto alla fattoria, residenza gestita da Ausl Romagna, che ospita ragazzi fra 18 e 24 anni con fragilità mentali e dipendenze patologiche. Il progetto di Rotary e Rotaract Lugo ha l’obiettivo di creare, con il Dipartimento Salute mentale dell’Ausl, una rete di relazioni utili agli ospiti per aprirsi alla realtà esterna. Infine è in corso di valutazione il progetto relativo alla realizzazione di un libro sulla storia di Nazifa, la ragazza afgana scomparsa, adottata da Roberto Faccani. "Durante l’anno – conclude la presidente Zalambani – continueremo anche a prestare attenzione a eventuali esigenze e bisogni a livello locale".

Monia Savioli