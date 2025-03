"L’impegno dell’Atc Ravenna 2 per l’ambiente"

"Diciotto giornate ecologiche equamente suddivise fra pinete, valli e preparco del Delta del Po. Circa mille persone, per un totale di 4500 ore di lavoro al servizio dell’ambiente". Questo è quello che l’Atc Ravenna 2 ha profuso come impegno nei confronti del territorio ravennate. Una forza elargita dai volontari cacciatori, per il mantenimento di un territorio che, sempre più antropizzato, necessita di una costante e continua presenza della mano dell’uomo per continuare ad esistere. "Al di là di tutte le innumerevoli resistenze di alcune frange di estremismo ambientalista – si lgge in una nota dell’Atc Ravenna 2– , l’opera dei volontari cacciatori crea annualmente le condizioni per continuare a fruire di territori meravigliosi".