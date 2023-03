L’impegno in difesa dell’ambiente "Per vivere bene serve che ecologia ed economia si ricompongano"

di Carlo Raggi Un ‘ragazzo di campagna, tutta casa e oratorio’, cresciuto in una famiglia per la quale il Partito comunista era portatore di ‘giustizia e libertà’ e che a 8 anni restò sconvolto dalle sfocate immagini televisive dei carri armati sovietici a Budapest: un sincretismo esperienziale che ha tracciato il percorso professionale e politico-istituzionale di Guido Tampieri e ne ha modellato ironia e senso critico. Un percorso dalla gavetta: sindacalista dei Portuali e dei Braccianti, assessore prima provinciale all’Agricoltura e Caccia poi regionale ancora all’Agricoltura (e allo Sviluppo sostenibile), fra i fondatori del Pd, figura nazionale di riferimento del partito, poi sottosegretario all’Agricoltura con il governo di Romano Prodi di cui era stato allievo all’università, infine commissario all’ex Aima. Si devono a lui lo sviluppo degli invasi nelle nostre colline e le limitazioni regionali alla circolazione nel tentativo di contenere le polveri sottili. Lei è originario di Massa Lombarda, un paese che, con Alfonsine, ha dato al Pci fior fiore di esponenti… "E non poteva essere diversamente! Quando sono nato, il primo gennaio del ‘48, giorno di promulgazione della Costituzione, nei due paesi votava per il Pci l’80 per cento della popolazione!" Compresi i genitori? "Certo, anche se sia il babbo,...