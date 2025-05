L’impero del gelato si espande: nuova apertura a Ravenna. E il Gambero Rosso lo premia

Ravenna, 2 maggio 2025 – Per Cosimo Cazzato il gelato è sempre stato una passione, ancor prima di diventare un lavoro. Per questo ha rilevato la ‘Gelateria degli Esarchi’, ora chiamata ‘Gelati allegri’ in via IV Novembre e tra una settimana ne inaugurerà un’altra all’interno del Mercato coperto. Idee e progetti non gli mancano e, infatti, nella primavera del prossimo anno ha intenzione di aprire la gastronomia Stella, pochi metri più in là, sempre in via IV Novembre, un’attività che ha rilevato dopo la chiusura della storica gestione. Per metà calabrese e per metà lucano, Cazzato dopo la laurea in economia ha preferito inseguire i sogni.

“Ho sempre trasformato le passioni in lavoro” assicura, e di passioni ne ha tante, a partire da quella dell’antiquariato. “La mia prima bottega d’arte – racconta – l’ho aperta a Cervia, sul lungo-canale. In seguito ho cambiato attività e l’ho trasformata in vineria, purtroppo è stato allora che ho subito un furto importante di vini pregiati. Così nel 2020 ho aperto una gelateria a Cervia, poi a Cesenatico e ora sono anche a Ravenna. Qui mi sono sempre trovato bene”.

Nel frattempo è arrivato anche un prestigioso riconoscimento da parte del Gambero Rosso al suo gelato, unico in Riviera, tra Ravenna e Rimini.

Una soddisfazione che Cazzato condivide con Thomas Dreier, avvocato belga che ha deciso di rivoluzionare completamente la sua vita diventando, due anni fa, suo socio. Era sposato con una ragazza di Forlì ed è rimasto vedovo, così ha deciso di trasferirsi in Italia con le figlie, per dare seguito al desiderio della moglie che avrebbe voluto tornare a casa.

In questi giorni entrambi sono impegnati nella definizione degli ultimi dettagli al Mercato coperto. L’idea è nata in occasione della visita dei reali inglesi del 10 aprile. “Avrei voluto offrire loro il mio gelato – ricorda Cazzato – ma non ci sono riuscito. Però ho potuto posizionare il mio carretto in piazza Andrea Costa, in quella occasione sono nati i primi rapporti con la direzione del Mercato, mi è venuta l’idea, ci siamo confrontati e abbiamo concluso”.

Il centro di Ravenna a Cosimo Cazzato è sempre piaciuto. “Si lavora bene – sottolinea – e mi piace l’idea di renderlo più vivo, di impedire che le vetrine rimangano chiuse troppo a lungo”.

La mente di Cazzato non si ferma e a progetti presenti se ne aggiungono altri per il futuro, anche se legati ai vecchi amori. “Non mi dispiacerebbe, – dice – un domani, sempre qui a Ravenna, aprire una nuova bottega di antiquariato”.

‘Gelati allegri’, è questo il nome dell’attività perché, conclude l’imprenditore, “le persone quando entrano qui, anche se stanno discutendo o battibeccando, di fronte al gelato tornano di buonumore, felici”.

a.cor.