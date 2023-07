L’impianto conteso Si cerca un accordo Incontro in Comune per usare il ’Vaienti’

Un passo avanti verso la distensione. Anzi, a sentire gli attori della vicenda, un significativo passo avanti: la querelle sull’assegnazione del Vaienti di Fosso Ghiaia al Ravenna Fc ieri pomeriggio ha avuto un importante confronto in Comune tra tutte le parti in causa. Da un lato il Comune, con l’assessore allo Sport Giacomo Costantini e Stefano Savini, dell’Ufficio Sport, dall’altra il Ravenna con i suoi presidenti, Alessandro Brunelli e Gabriele Pezzi – presidente dell’Associazione Ravenna Fc – nonché il direttore generale Claudia Zignani. Per Fosso Ghiaia e il Fosso Ghiaia, presidente e vicepresidente del club bianconero, Lorenzo Casanova e Tolmino Ronconi, ma pure Mauro Chiappini per il comitato cittadino. È emersa la volontà di trovare un punto di incontro e una fattiva collaborazione tra chi ha gestito e arricchito l’impianto negli ultimi 70 anni, ovvero il Fosso Ghiaia, e chi se lo è aggiudicato per i prossimi sei anni, cioè il Ravenna Calcio. Probabilmente messe da parte le remore iniziali, l’idea è quella di trovare il miglior accordo possibile che aiuti tutti e non danneggi nessuno.

"Per il Comune – spiega l’assessore allo Sport, Giacomo Costantini – è una priorità che chiunque gestisca l’impianto resti un riferimento sociale e sportivo per la comunità di Fosso Ghiaia. E la società locale deve sentirsi a casa: detto questo si tratta di un impianto comunale e dunque si devono conciliare le esigenze di chi fa sport con quelle di chi ha curato con amore e passione la struttura. Era il momento di mettersi a sedere e trovare una soluzione condivisa per il bene comune: devo dire con molto piacere che le sensazioni sono state molto positive e che le intenzioni sono delle migliori". Naturalmente condivide il pensiero dell’assessore anche il Ravenna. "L’incontro è stato molto cordiale e civile – racconta il direttore generale giallorosso, Claudia Zignani – ed è emersa la volontà di collaborare. Certamente questo era un primo approccio: la prossima settimana a Fosso Ghiaia ci piacerebbe far conoscere ai cittadini le intenzioni del Ravenna e mettere da parte tutti i malintesi sorti inizialmente su questa vicenda: porteremo 250 ragazzini ad allenarsi e le loro famiglie frequenteranno l’impianto. Pensiamo che possa nascere qualcosa di buono. Di sicuro non abbiamo intenzione di togliere niente a nessuno e anche i cittadini di Fosso Ghiaia potranno giovarsene: siamo a disposizione di tutto il paese nel prossimo incontro". Un lavoro comune che chiama in causa anche il Fosso Ghiaia e il suo presidente Lorenzo Casanova: "Un paio d’ore di incontro più che positivo, per una base di partenza su cui lavorare. È chiaro che il Ravenna ha vinto il bando e utilizzerà l’impianto: noi dal canto nostro, in un’ottica della massima distensione, cercheremo di capire cosa possiamo e dovremo fare. È sicuramente possibile trovare il modo migliore per procedere, in maniera che questo giovi a tutti, Ravenna e Fosso Ghiaia". Le parti dovrebbero rivedersi mercoledì, nella sede del comitato cittadino.

Ugo Bentivogli