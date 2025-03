L’impianto Madonna del Pino visitabile nel fine settimana

Un momento dedicato alla salina di Cervia e ai danni dell’alluvione. Sarà infatti l’impianto idrovoro Madonna del Pino il protagonista delle Giornate Fai di questo fine settimana. L’impianto, entrato in funzione nel 1918, è un elemento fondamentale della ormai centenaria storia della bonifica meccanica sul territorio cervese. È stato grazie alla rete degli impianti di sollevamento presenti sul territorio che è stato possibile bonificare e sottrarre alla palude centinaia di ettari di terreni permettendone la coltivazione.

Eccezionalmente aperto alle visite, all’interno dell’impianto idrovoro della Madonna del Pino sarà possibile visionare la tecnologia moderna (pompe automatiche con gestione in telecontrollo, sgrigliatori automatici, gruppi elettrogeni) e al contempo la storia della bonifica meccanica, essendo ancora perfettamente conservate, seppur non usate, le prime meravigliose pompe Franco Tosi degli anni ‘20, funzionanti a nafta e sopravvissute alle vicende della seconda guerra mondiale. Un momento, però utile anche per ragionare sui danni arrecati dall’alluvione del 2023 tramite la mostra fotografica ’Acquadulcis’ della fotografa Luana Viaggi. Un progetto fotografico realizzato nella salina cervese durante l’inverno successivo all’alluvione di maggio 2023.

Sabato presentazione delle Giornate Fai “L’idrovora della Madonna del Pino” alla biblioteca comunale ’Goia’ alle 17, con interventi, tra gli altri, di Eugenio Cecchi (Fai Cervia) e Stefano Francia, presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna. Domenica visite guidate all’impianto: 9.30 - 10 - 10.30 - 11 - 11.30 – 12 (ultimo ingresso); 14.30 - 15 - 15.30 - 16 (ultimo ingresso); alle 16.30 saluto in musica degli allievi della Scuola di Musica Rossini di Cervia

i.b.