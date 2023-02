"L’imprenditoria femminile va sostenuta di più"

Alla Convention 2023 di Donne Impresa Confartigianato, dedicata al tema ‘Femminile, impresa di valore’, svoltasi nei giorni scorsi a Roma, le imprenditrici hanno lanciato un messaggio chiaro: serve una svolta culturale per sostenere il lavoro e l’imprenditoria femminile.

Le imprenditrici, e in generale le donne italiane, è stato sottolineato, devono fare i conti con la carenza di politiche a favore dell’occupazione femminile e con un welfare che non aiuta a conciliare il lavoro con la cura della famiglia. Oggi, secondo una rilevazione di Confartigianato, l’Italia è all’ultimo posto nell’Ue per il tasso di occupazione, pari al 58,1%, delle donne tra 25 e 49 anni, in coppia, con figli a carico. Il 71,2% dei Neet under 35 è rappresentato da 651mila giovani donne che non studiano, non lavorano e non cercano occupazione, e in questi anni di crisi, tra il 2019 e il 2022, il lavoro indipendente femminile è diminuito del 5,8%. Il problema, come ben delineato dalle rilevazioni dell’Ufficio studi, è che la spesa pubblica italiana è fortemente sbilanciata a favore degli anziani a scapito degli interventi per famiglie e i giovani: a fronte di 17,07 euro destinati a sanità e pensioni per gli anziani, soltanto 1 euro va alle famiglie e ai giovani.

Senza servizi adeguati, con la famiglia che non è più in grado di sostituirsi allo Stato a causa dell’innalzamento dell’età pensionabile dei futuri nonni, di fronte alle giovani ci siano solo due scelte possibili: lavoro o figli. Nonostante questi ostacoli, le donne italiane sono le più intraprendenti d’Europa: il nostro Paese conta 1.469.000 imprenditrici e lavoratrici autonome, il numero maggiore in Ue, con un grado di istruzione superiore ai colleghi maschi: il 41,1% è infatti laureata, percentuale quasi doppia rispetto al 21,4% degli uomini.