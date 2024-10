L’impresa della spesa. Occhio alle offerte. Battaglia dei prezzi in cinque supermarket

Dopo anni di crescita vertiginosa dei prezzi, non è facile barcamenarsi con la spesa alimentare, pur necessaria nella quotidianità. "La mia strategia – racconta Simona Battaglia – è quella di fare piccole spese tutti i giorni, nel mio supermercato preferito. Tengo però d’occhio le offerte e se necessario, qualche volta mi sposto anche altrove. Bisogna adeguarsi un po’. Peccato che a crescere di più siano stati i prezzi di tante prodotti di cui proprio non si può fare a meno come la frutta e la verdura, l’olio e i detersivi". La pensa in modo diametralmente opposto Simonetta Piarangon: "Ho mantenuto le stesse abitudini di sempre – afferma –. Faccio una spesa grande una volta a settimana, acquistando ciò che mi serve senza seguire più di tanto le promozioni". A Ravenna la concorrenza dei supermercati è piuttosto agguerrita grazie alla presenza di diversi noti marchi a livello nazionale. Per metterli a paragone, abbiamo eseguito un monitoraggio in due giorni della settimana, nel mese di ottobre, su un paniere di 15 prodotti molto acquistati: latte, pasta, farina, zucchero, uova, caffè, cacao amaro, mele Golden, banane, insalata lattuga, pomodori a grappolo, petto di pollo, fettine di suino, orata, acqua. Il tour è stato effettuato nei supermercati Esselunga, Extracoop, Conad, Despar e al discount Lidl.

Per tutti i prodotti, è stato preso sempre in considerazione il cosiddetto ‘primo prezzo’, in gran parte dei casi prodotti a marchio. Quanto costa un litro di latte fresco? Si va da un minimo di 1,15 euro (Lidl) e 1,19 (Despar), passando a 1,22 (Coop), per salire fino a 1,35 (Esselunga) e 1,39 (Conad). Per la pasta, considerando la confezione da mezzo chilo, il miglior prezzo è di Conad, 0,59 euro, e di Coop sempre a 0,59 con la linea Gli Spesotti (0,84, il marchio Coop). Da Esselunga e al Despar si parte da 0,89, mentre al Lidl la confezione da un chilo parte da 0,99. La farina ‘00’ costa 0,55 euro al Despar e al Lidl, 0,59 al Conad e alla Coop, 0,77 da Esselunga. Per lo zucchero servono 1,15 euro alla Conad e al Lidl, 1,29 da Esselunga, 1,39 al Despar e 1,48 alla Coop. Sei uova medie allevate a terra sono proposte a 1,49 euro alla Conad, 1,99 al Despar e al Lidl, 2,29 alla Coop e 2,39 da Esselunga. E per 250 grammi di caffè macinato quanto serve? Si parte da 1,94 da Esselunga e 1,99 alla Coop, per salire a 2,19 alla Conad, a 2,35 al Lidl e 2,79 al Despar. Il cacao amaro, in confezione da 75 grammi, costa 0,95 euro al Despar, 0,99 al Conad, 1,41 da Esselunga; alla Coop la confezione da 250 grammi è proposta a 2,49 euro.

L’autunno è tempo di mele e, fra queste, molto apprezzate sono le Golden che costano 0,98 euro al chilo da Esselunga, 1,19 alla Coop, 1,30 al Lidl, 1,15 al Conad e 1,39 al Despar. Non conoscono stagione invece le banane proposte a 0,99 al Despar, 1,38 alla Coop, 1,39 al Conad e al Lidl, 1,98 all’Esselunga. Il pomodoro a grappolo, in questo periodo dell’anno di provenienza anche estera (Olanda e Belgio) e non solo italiana, costa 1,29 euro al chilo al Lidl, 1,98 da Esselunga, 2,28 alla Coop, 3,49 alla Conad e al Despar. La più comune insalata, la lattuga, è in vendita a 0,99 euro al chilo al Lidl, 2,48 da Esselunga, 2,98 alla Coop, 2,99 al Conad e 3,49 al Despar. Passando alla carne, il petto di pollo intero si trova a 7,49 euro al Lidl, 7,98 da Esselunga, 10,60 al Conad, 10,99 al Despar e 11,90 alla Coop. Mentre le comuni fettine di lonza di suino: 7,90 euro al chilo al Conad, 9,48 al Lidl, 10,50 alla Coop, 10,99 Da Esselunga e 13,09 al Despar. Quando costa un’orata allevata al chilo? 9,90 al Conad, 11,90 euro al Despar, 13,30 alla Coop, 13,40 da Esselunga. Infine, una bottiglia d’acqua da un litro e mezzo costa 0,20 al Despar, 0,22 alla Coop, 0,28 alla Conad, 0,36 da Esselunga; al Lidl c’è solo la bottiglia da due litri a 0,22. In definitiva, se si esclude il discount Lidl dove i prezzi sono per forza più bassi, per i prodotti presi in considerazione Esselunga e Conad sono i supermercati più competitivi.

Roberta Bezzi