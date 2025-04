L’improvvisazione di Gnelly Jam al Mama’s

Improvvisazione in duo, quello degli Gnelly Jam, cioè Lourdes Gonzalez (polistrumentista cubana) e Abdou Mbaye (polistrumentista senegalese), è in programma stasera alle 21.30 al Mama’s Club - Circolo Arci Scintilla in via S.Mama 75 a Ravenna. Due fra gli artisti e docenti della TUMM Company improvvisano liberamente lasciandosi ispirare da e per l’ambiente in cui sono immersi e interagendo con esso.

Gnelly è, nella lingua Susù (Guinea Conakry), il nome delle conchiglie cory utilizzate largamente da culture afro per consultare divinità e spiriti. Ogni Gnelly Jam è come il consulto divinatorio: vedremo quali messaggi saranno veicolati dalla musica scaturita dall’incontro fra due anime musicali.