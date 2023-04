L’imputato in silenzio davanti al Gup "Ha la tranquillità dell’innocenza"

"Abbiamo depositato una memoria e abbiamo discusso lungamente del caso". E nonostante il rinvio a giudizio finale, "avevamo buone argomentazioni". In quanto all’imputato, "è rimasto in silenzio: dalla sua, aveva la tranquillità dell’innocenza". E’ quanto l’avvocato Claudia Battaglia ha precisato dopo il rinvio a giudizio del suo cliente, il 40enne Stefano Molducci, con l’accusa di avere ucciso il padre Danilo aiutato dalla colf, pure lei a processo.

"Davanti alla corte d’assise – ha proseguito il difensore del principale imputato – faremo emergere quello che quello abbiamo sostenuto davanti al gup sulla base dell’esito delle indagini". Tra le altre cose, davanti al giudice l’avvocato ha ricordato una circostanza legata al decesso, inquadrato in prima battuta come morte naturale con tanto di funerale praticamente pronto: "In quel momento era stato il figlio a chiedere a gran voce l’autopsia in quanto non erano intenzionati a eseguirla". Una circostanza questa "in contrasto con l’impianto accusatorio". Da parte sua, sentito a suo tempo in procura, il 40enne aveva negato ogni addebito. Tra le altre cose, avuto modo di spiegare che investiva danaro anche per il padre, giustificando così le operazioni dal patrimonio del genitore e le deleghe a operare dal suo conto.

Vedi ad esempio i 40 - 50 mila euro che aveva prelevato a ridosso della morte del genitore. Il 40enne aveva inoltre ricordato agli inquirenti che per diverse volte il genitore aveva abusato dei farmaci di terapia, vedi le benzodiazepine.