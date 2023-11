L’inaugurazione del centro civico

Conselice festeggia il patrono, San Martino, con l’apertura del nuovo centro civico all’ex Coop, intitolato a Gino Pellegrini. Il progetto è il fulcro della strategia di rigenerazione urbana per dotare Conselice di un locale aggregativo in piazza Foresti. La struttura ospiterà spettacoli teatrali, musicali, mostre, cinema. Il progetto vale 1.390.000 euro. I festeggiamenti per il patrono iniziano oggi alle 20 al circolo Aurora con una mostra sui beni culturali della parrocchia di San Martino e alle 20.30 all’auditorium c’è la premiazione del XXIII concorso di poesia romagnola. Domani alle 10 in piazza Foresti c’è l’anteprima di apertura del nuovo centro civico e l’intitolazione allo scenografo Gino Pellegrini, fautore della riqualificazione di piazzetta Guareschi e piazza Libertà di stampa.