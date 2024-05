L’inaugurazione della scuola alberghiera

Il 7 ottobre 1968 fu aperta a Riolo Terme una sezione dell’Istituto alberghiero di Riccione. All’inaugurazione, a metà settembre, intervennero il sindaco Costa (a destra), il prefetto De Gennaro, al centro, e il parlamentare romagnolo Zannini (primo a sinistra). Iniziò così l’avventura di una scuola che nel corso degli anni ha compiuto passi da gigante ed è diventata un fiore all’occhiello per Riolo. Per essere ammessi ai corsi, biennali (per addetti ai servizi di sala bar e cucina), era sufficiente la licenza elementare. L’iscrizione era gratuita. Fra le materie di studio, francese e tedesco.

A cura di Carlo Raggi