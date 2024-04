L’inaugurazione dello skatepark

Il nuovo skatepark ’Sombrero’ nel parco di via Isonzo sarà ufficialmente inaugurato sabato 13 e domenica 14 aprile. In queste due giornate gli amanti dello skateboard avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera animata da gare, concerti e dj set. Durante i due giorni di inaugurazione ci saranno gare aperte a tutti i livelli, mentre il parco antistante sarà trasformato in un vivace palcoscenico dove, oltre alla musica, verranno intervistati skaters e amici. Saranno inoltre presenti food truck e

un’esposizione di skate-art. Lo skatepark è stato riqualificato con un progetto complessivo di rivalorizzazione dell’area che ha visto la ristrutturazione dell’impianto sportivo, ora omologato per gare di livello nazionale, l’installazione della videosorveglianza e il potenziamento dell’illuminazione.

La riqualificazione è costata 355 mila euro, di cui 107 mila dalla Regione e gli altri 248 mila dal Comune.