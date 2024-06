L’incanto del mondo degli inuit. Il mistero del rapporto tra luce e tenebra

Tusaqtuut, “ascoltare”, è il nome che gli Inuit danno al periodo fra metà ottobre e metà novembre, perché quando il mare è ghiacciato è possibile viaggiare in slitta e scambiare notizie con gli altri insediamenti. Nell’anno in cui la sua XXXV edizione riflette sull’impatto dell’uomo sul pianeta, Ravenna Festival si mette all’ascolto: questa sera alle 21, al Teatro Alighieri, debutta ’Lo sciamano di ghiaccio’, nuovo lavoro di teatro multimediale dedicato agli Inuit, oggi non più di 120 mila individui la cui esistenza e le cui tradizioni sono minacciate dai cambiamenti climatici e dalle aggressive politiche estrattive di Stati Uniti e Canada. Con la drammaturgia di Guido Barbieri, la regia e il dispositivo visivo di Fabio Cherstich, le immagini e i video di Piergiorgio Casotti, le composizioni originali di Massimo Pupillo e la drammaturgia musicale di Oscar Pizzo, Lo sciamano di ghiaccio è un racconto di luce e tenebra, che ci trasporta in una Groenlandia dove stili di vita arcaici convivono con la modernità urbana.

In scena, accanto a Pizzo e Pupillo – rispettivamente alla tastiera e al basso elettrico e live electronics – c’è Manuel Zurria ai flauti; il progetto conta inoltre sulla collaborazione con la cantante inuit Karina Moeller. In prima assoluta a Ravenna, lo spettacolo è una coproduzione del Festival con il Festival Aperto di Reggio Emilia e Transart Festival di Bolzano e sarà in diretta streaming su ravennafestival.live.

"I racconti hanno la facoltà di rendere possibile l’emergere di una comunità, perché richiedono di restare in ascolto – sottolinea Oscar Pizzo – ’Lo sciamano di ghiaccio’ fa parte di un lungo percorso di ‘racconti’ che, insieme a Guido Barbieri, ho compiuto verso luoghi, persone e storie che caratterizzano il mondo di oggi, spesso dimenticate o poco conosciute. L’Uganda dei bambini soldato, il Pakistan dell’emigrazione clandestina, la Palestina, quanto mai attuale, gli Stati Uniti paese delle contraddizioni, l’Amazzonia dimenticata degli Indios... La definizione di questi lavori è docu-drama: si tratta di raccontare storie attraverso la musica contemporanea e un lavoro in presenza, per entrare in diretto contatto con le persone che di quei luoghi hanno fatto la storia. Sono mondi affascinanti e unici, ma anche difficili, con problemi a volte insormontabili, ma che sempre sprigionano nuove domande e offrono risposte spesso distanti dalla nostra società". Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org; posto unico 25 euro (ridotto 22).