L’inchino ad Ennio Morricone Sette suoi film all’Arena Borghesi

Le grandi colonne sonore e la ripartenza della città dopo le alluvioni di maggio sono le due parole d’ordine della nuova stagione dell’Arena Borghesi Cinema, curata per il 42° anno dal Cineclub Il Raggio Verde, in scena dal 19 giugno al 16 luglio. "Alza il volume", questo il titolo della rassegna 2023, vedrà protagoniste le opere rese immortali dalle colonne sonore dei grandi compositori, come Ennio Morricone e John Williams. Ad inaugurare il ciclo di ventiquattro serate – l’inizio delle proiezioni è previsto alle 21.30 – sarà il 19 giugno ‘Gli intoccabili’ di Brian De Palma, memorabile per le interpretazioni di Sean Connery, Kevin Costner e Robert De Niro, e per la colonna sonora firmata appunto da Morricone.

Le coloriture thriller proseguiranno il 22 e il 29 giugno con i due capolavori del coreano Park Chon-Wook ‘Old Boy’ e ‘Lady Vendetta’: entrambi verranno proposti in lingua originale, così come il film icona del genere, ‘Psycho’ di Alfred Hitchcock, in calendario il 28 giugno, e con ‘La cosa’ di John Carpenter, prevista per il 26 giugno. Meno noto ma ormai riconosciuto come un capolavoro fu ‘I giorni del cielo’ di Terrence Malick – previsto per il 3 luglio – film in cui emergono molti dei tratti che lo renderanno poi un regista di culto, e dopo il quale il regista non realizzò altri film per vent’anni. All’insegna dell’incontro fra regia e composizione anche alcune delle pellicole più significative dell’ultima stagione cinematografica, come ‘The Whale’ di Darren Aronofsky, ‘Babylon’ di Damien Chazelle, e il delicato ‘Amusia’, racconto di una giovanissima affetta dall’omonima sindrome, che impedisce di ricordare a apprezzare la musica. Il film è l’opera prima di Marescotti Ruspoli, che sarà presente in arena per incontrare il pubblico. A concludere questa prima parte della stagione sono, dal 14 al 16 luglio, di nuovo Park Chon-wook con ‘Decision to leave’, Sam Mendes con ‘Empire of light’ e Takehiko Inoue con ‘The first slam dunk’. Dopo il 16 luglio l’Arena Borghesi metterà in pausa il cinema per lasciare spazio ad altri eventi; le proiezioni ricominceranno nel mese di agosto. Anche a causa del fitto calendario le proiezioni annullate per maltempo non saranno recuperate, mentre verrà rilasciato un buono omaggio qualora uno spettacolo sia interrotto. Tutti i ragazzi sotto i 20 anni pagheranno un biglietto ridotto di 5 euro, mentre per i bambini sotto i sei anni l’ingresso sarà gratuito.

Filippo Donati