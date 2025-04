L’incidente in moto, oggi il nulla osta ai funerali. Una veglia e a scuola un momento in sua memoria

Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Edoardo Poggioli, il 19enne morto in un incidente stradale sabato sera a Ponte Nuovo, alle porte di Ravenna. Oggi verrà effettuata l’ispezione in obitorio e verrà rilasciato il nulla osta. Ieri in tutte le messe di San Paolo, la parrocchia del gruppo scout Ravenna 3 che Edoardo frequentava fin dalla terza elementare, è stato ricordato. "Stiamo organizzando una veglia per lui, siamo molto legati alla sua famiglia e molto vicini in questo momento di immenso dolore" spiega don Samuele. Anche i compagni di scuola, racconta il preside del Morigia, Gennaro Zinno, "stanno organizzando un momento in sua memoria, e così farà anche l’istituto. È una tragedia immensa, a poca distanza da un’altra tragica morte sulle strade di un nostro studente". Sabato sera, verso le 18, Edoardo Poggioli stava andando dalla nonna quando è avvenuto il tremendo incidente, a pochi passi dalla sua abitazione a Ponte Nuovo. Sull’asfalto in via dei Cotogni è rimasto il segno di una profonda frenata, un ultimo tentativo di evitare l’impatto con una Fiat 500. Il 19enne sulla moto, un modello enduro (Honda cr), con il proprio corpo, dopo essere forse scivolato a terra, ha colpito lo spigolo posteriore sinistro finendo in parte sotto all’auto condotta da una 63enne. Inutile la corsa dei sanitari: è morto durante il trasporto in ospedale.