L’incidente mortale sulla Romea Disposti accertamenti medico legali

Saranno gli accertamenti medico legali e una consulenza cinematica a fare chiarezza sui punti ancora in ombra dell’incidente nel quale ha perso la vita il 29enne ravennate Michele Picciafoco. La tragedia si è consumata sabato sera al Lido degli Estensi. Il giovane stava viaggiando in sella al suo scooter T-Max quando, lungo la Romea all’altezza di via Dante Alighieri, si è scontrato con una Volkswagen Golf condotta da un automobilista di nazionalità marocchina. L’impatto è stato tanto inevitabile quanto fatale per il giovane scooterista.

Subito dopo l’accaduto, la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Come da prassi per casi come questo, il conducente dell’automobile è stato iscritto nel registro degli indagati. Un atto dovuto per permettere lo svolgimento delle attività tecniche nella massima garanzia per tutte le parti coinvolte. I primi atti che verranno disposti dal pubblico ministero Barbara Cavallo saranno appunto l’autopsia, per certificare le cause del decesso, e una consulenza cinematica, allo scopo di delineare nel dettaglio la dinamica dell’incidente costato la vita a Picciafoco. Quest’ultima sarà decisiva per fare luce su alcuni aspetti dell’accaduto ancora poco chiari. Tra questi c’è quello relativo al ritrovamento di alcuni frammenti di casco sul luogo della tragedia, senza che però sia stato rinvenuto il casco stesso. È possibile che la protezione non sia stata notata nell’immediatezza, forse anche a causa delle condizioni non semplici (tra traffico intenso e buio) nelle quali sabato sera hanno operato i militari dell’Arma incaricati dei rilievi sul luogo della tragedia. Non è quindi escluso che possa essere oggetto di nuove ricerche.

L’incidente che è costato la vita a Picciafoco si è verificato alle 20 di sabato all’incrocio tra la Romea e via Dante Alighieri, all’ingresso di Lido degli Estensi. Lo scooter T Max sul quale viaggiava il giovane, per cause tuttora al vaglio, si è scontrato con la Volkswagen Golf del nordafricano. L’impatto è stato violento e a nulla è servito il disperato tentativo di frenare e di evitare lo schianto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 con l’elisoccorso. Ogni tentativo di rianimare il 29enne è risultato inutile. Il conducente della Golf se l’è invece cavata con qualche lieve contusione.

