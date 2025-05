L’inclusione passa attraverso la cucina

Presentato il nuovo progetto di Cucinasorriso. ‘Origins’ è un nuovo progetto di inclusione rivolto a cittadini stranieri coinvolti in un percorso di formazione nella ristorazione, finanziata all’interno del programma Gol e gestito dalla sede di Cervia di IAL Emilia Romagna. Durante la formazione verrà allestito - all’interno di Cucinasorriso - un temporary restaurant - ’Origins’, dove gli studenti cureranno insieme al loro insegnante, lo chef Marco Marino, tre serate di cucina legata sia alle loro origini che alla cucina mediterranea. L’ambiente della sala, per questa occasione, si trasformerà con luci e colori differenti e anche il servizio verrà curato dai ragazzi in formazione.

Piatti decorati, tovaglie e sedie addobbate saranno la location di queste serate speciale. Gli studenti, provenienti da diversi Paesi – soprattutto dell’Africa – porteranno anche le loro tradizioni nelle ricette che verranno servite ai commensali. Un progetto che non finisce con la mera accoglienza bensì prosegue con l’insegnare e affiancare gli studenti – donne e uomini tra i 20 e i 40 anni – nell’imparare un lavoro che poi, un giorno, potranno andare a svolgere in piena autonomia. Inoltre, la partecipazione di alcune studentesse al progetto, è stato reso possibile dalla messa a disposizione di un servizio di baby sitting che si occuperà dei loro figli durante i corsi e i servizi che svolgeranno durante le tre serate. ’Origins’ è un progetto di comunità resi possibili da una bella collaborazione fra cooperativa San Vitale, IAL Cervia, cooperativa Teranga e CAS Cervia. Per ogni serata sono disponibili trenta posti con un costo di 25 euro a persona. Per partecipare alle cene è richiesta la prenotazione: 342/7629030. Questo progetto pilota, per ora, ha in programma 3 serate: lunedì, lunedì 19 maggio e lunedì 26 maggio. Questi i menù: lunedì verdure infornate alla paprika, humus di ceci e crostini di pane, couscous con verdure e spezie, Ghormeh Sandi (spezzatino di vitello e insalata shirazi). Lunedì 19 maggio: insalata greca con salsa tzatziki, paella di verdura e intingolo di pomodorini infornati e pollo yassa. Lunedì 26 maggio: falafel con radicchio rosso e balsamico, riso pulao (India) da servire con pollo al curry e lemongrass.

Altri volontari, infine, si cercano per preparare 30.000 cappelletti – 405 kg – che verranno serviti il 27 giugno in piazza Garibaldi in occasione del CaterRaduno. La serata dei cappelletti sarà coordinata da Cucinasorriso e con l’aiuto di tutti i pubblici esercizi che vorranno sostenere il progetto. Tutte le entrate saranno donate all’associazione Libera.

Ilaria Bedeschi